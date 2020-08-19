Чебоксары, , 11:18 — REGNUM В Чебоксарах по факту присвоения средств жильцов осуждена 26-летняя бухгалтер одной из управляющих компаний. Ущерб превысил 400 тыс. рублей, фигурантка уголовного дела получила условный срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Правоохранители установили, что с сентября 2019 года по февраль 2020 года чебоксарка, работая бухгалтером управляющей компании, присваивала вверенные ей средства, полученные от граждан в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги. По данным следствия, управляющей компании был причинён ущерб на сумму более 400 тыс. рублей.

Ленинский районный суд Чебоксар признал 26-летнюю горожанку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение денежных средств в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения»).

«С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе частичного признания вины, наличия малолетних детей и беременности, суд определил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с установлением испытательного срока на полтора года», — сообщает надзорное ведомство.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Марпосадском районе Чувашии по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя ресурсоснабжающей организации. Следствие полагает, что он использовал полученные от жителей коммунальные платежи на иные цели. Ущерб оценили предварительно в 100 тыс. рублей.

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