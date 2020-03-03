Чебоксары, , 15:24 — REGNUM В Марпосадском районе Чувашии по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя ресурсоснабжающей организации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, бывший генеральный директор общества «Теплоэнерго» использовал полученные от жителей коммунальные платежи на иные цели.

«Он предоставил в бухгалтерию возглавляемой организации несоответствующие действительности документы», — считают в прокуратуре.

В ведомстве оценили нанесённый ущерб на сумму более 100 тыс. рублей.

Материалы проверки были направлен в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, с использованием служебного положения»). Дело возбуждено.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году по одному из уголовных дел о присвоении сумма ущерба оценивалась в 11,1 млн рублей. Фигурантом уголовного дела стала главный бухгалтер Янтиковской центральной районной больницы, которую обвинили в присвоении средств.

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