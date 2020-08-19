Тункинский район, Бурятия, , 10:07 — REGNUM Ровно месяц прошёл с момента исчезновения самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс», совершавшего облёт Тункинского и Окинского районов Бурятии в рамках борьбы с шелкопрядом. Поиски воздушного судна, а также шести находившихся на борту человек, пока не дали никаких результатов.

В поисковой операции принимают участие вертолёты, беспилотник Минобороны РФ и несколько наземных групп в составе нескольких десятков человек, в том числе добровольцы.

«За всё время поисков проведено 125 вылетов семью бортами (три Ми-8, Ми-8 МЧС России, Ан-2, «Робинсон R-66» и Ан-26), площадь обследованной территории составляет 27 809 кв. км. Проведено 11 полетов беспилотным летательным средством Минобороны РФ, общая площадь 1664 кв. км», — сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве гражданской обороны и ЧС.

На земле поисковики обследовали более 652 кв. км тайги.

Напомним, 28 июля стало известно о нахождении на территории Иркутской области останков самолёта. Однако позже выяснилось, что они принадлежат другому борту, авария с которым произошла летом 2019 года.

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