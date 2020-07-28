Улан-Удэ, , 12:51 — REGNUM Информация о найденном самолёте Ан-2 на территории Иркутской области, ранее появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. Об этом заявил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«После проверки бортовых номеров оказалось, что этот самолет также принадлежит компании «Феникс», он совершил аварийную посадку в июне 2019 года, когда также проводил работы по обработке лесного массива от тутового шелкопряда», — отметил он.

Зампред напомнил, что тогда члены экипажа были эвакуированы за несколько часов. Тем временем поиски самолёта продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что найденные обломки принадлежат другому воздушному судну. Напомним, самолёт пропал 19 июля. Возбуждено уголовное дело.

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