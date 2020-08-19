Одесса, Украина, , 09:07 — REGNUM В порту Одессы пограничники выявили у иностранца тепловизоры и крепления к оружию, сообщили 18 августа в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«В Черноморский порт на автомобиле грузинской регистрации прибыл гражданин Узбекистана. В результате совместного с таможенниками осмотра его автомобиля пограничники Одесского отряда обнаружили четыре тепловизионных прицела и элементы питания к приборам ночного видения, а также крепления к оружию», — сказано в сообщении.

Запрещённые к вывозу предметы были скрыты за обшивкой задних дверей автомобиля. Подозреваемый намеревался на теплоходе выехать в Турцию, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомире украинские правоохранители задержали вероятного члена исламистской организации, которого разыскивал Интерпол.

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