Одесса, Украина, 19 августа 2020, 09:07 — REGNUM В порту Одессы пограничники выявили у иностранца тепловизоры и крепления к оружию, сообщили 18 августа в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Запрещённые к вывозу предметы были скрыты за обшивкой задних дверей автомобиля. Подозреваемый намеревался на теплоходе выехать в Турцию, добавили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомире украинские правоохранители задержали вероятного члена исламистской организации, которого разыскивал Интерпол.
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