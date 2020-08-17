Киев, , 15:22 — REGNUM В Житомире сотрудники СБУ задержали иностранца, вероятного члена экстремистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе рассказали, что задержанный — выходец из Центральной Азии. Он пытался скрыться от Интерпола на территории Украины и хотел получить вид на жительство в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве задержали трёх подозреваемых в изготовлении и распространении амфетамина.

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