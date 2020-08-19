Манила, , 07:54 — REGNUM На Филиппинах, где накануне произошло землетрясение магнитудой 6,8, в течение суток было зафиксировано более 200 повторных подземных толчков. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Филиппин.

Отмечается, что магнитуда самого сильного подземного толчка в районе провинции Масбате составила 5,1. Его эпицентр находился на расстоянии 12 километров к юго-востоку от города Катайнган, глубина очага залегания достигала шести километров.

Всего в районе было зарегистрировано 218 повторных подземных толчков магнитудой от 1,6 до 4,4.

Ранее в провинции Масбате в результате землетрясения магнитудой 6,6 из-за обрушения дома погиб один человек и ещё один получил травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки были зарегистрированы в 124 километрах от города Легаспи. Очаг землетрясения находился на глубине 15 километров.

Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,8