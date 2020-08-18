Сысерть, Свердловская область, , 20:57 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело на браконьеров, которые напали на представителей Росгвардии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Несколько граждан обстреляли из огнестрельных ружей росгвардейцев, которые вместе с сотрудником регионального департамента по охране животного мира и представителем общества охотников и рыболовов прочесывали территорию Турсутского охотхозяйства. Также злоумышленники подожгли принадлежащий департаменту автомобиль УАЗ.

Задержаны двое подозреваемых, их сообщников продолжают искать. Дело возбуждено по ч.2 ст.318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти») и ч.2 ст.167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году свердловские браконьеры отстрелили 248 диких животных.

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