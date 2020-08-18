Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончалась девушка, ранее упавшая с платформы петербургского метро «Проспект Большевиков», сообщает 18 августа пресс-служба транспортной системы города.

«Девушка погибла», — сообщил представитель транспортной системы.

Речь идёт о пассажирке метрополитена, упавшей с платформы в 15:00 мск. О причинах её смерти пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за этого инцидента было остановлено движение поездов по Лахтинско-Правобережной линии метро.

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