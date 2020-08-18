Санкт-Петербург, , 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной. Предполагаемые преступники задержаны и будут привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в ночь на 17 августа около 03:30 на Дворцовой набережной.

Приехавшие в Петербург из горной республики Северного Кавказа 20-летний Ислам и 21-летний Арсен, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, цеплялись к гуляющим по ночному городу прохожим, выражаясь нецензурной бранью.

«Проходивший мимо 18-летний петербуржец Александр сделал молодым людям замечание, а в ответ получил несколько ударов и ножевое ранение в ногу. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию», — отметили в ГУ МВД.

Полицейские нашли и задержали уроженцев Дагестана. Для начала в отношении них были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

В связи с тем, что из больницы поступила телефонограмма о травмах потерпевшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Полиция Петербурга традиционно оперативно и жестко реагирует на любые агрессивные действия, в том числе связанные с нарушениями общественного порядка. Такие правонарушения пресекаются и наказываются по всей строгости закона», — предупредили в петербургском Главке МВД России.