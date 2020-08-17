Казань, , 10:49 — REGNUM В пятиэтажном многоквартирном жилом доме в Казани на улице Волгоградской, дом № 21 произошел пожар. Общая площадь возгорания квартир на втором и третьем этажах составила 25 кв. метров. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по РТ.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей 16 августа в 18:42. Горела комната в квартире на втором этаже и тлел пол в квартире на третьем этаже. Еще до прибытия пожарных соседи из горящей квартиры спасли 59-летнего мужчину, получившего ожоги тела 1−2 степени (80%). Его госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. Из квартиры на третьем этаже пожарные эвакуировали по лестничному маршу при помощи масок троих взрослых. Одну из пострадавших госпитализировали с отравлением продуктами горения в городскую клиническую больницу. Сведений о других пострадавших нет.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

ИА REGNUM напоминает, в селе Урясьбаш Кукморского района Татарии 13 августа произошел пожар на ферме. Работникам удалось вывести из охваченного огнем помещения 200 коров.

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