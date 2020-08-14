Кукморский район, , 10:37 — REGNUM В селе Урясьбаш Кукморского района Татарии произошел пожар на ферме. Работникам удалось вывести из охваченного огнем помещения 200 коров, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Сообщение о возгорании на животноводческом объекте поступило 13 августа около семи вечера. К месту происшествия прибыли пожарные, а также два трактора с емкостями для воды, которые направил глава Нижнерусского сельского поселения. На момент прибытия спасателей огнем была охвачена крыша молочного блока, имелся риск перехода огня на кровлю коровника. В открытый загон работники фермы смогли вывести 200 голов скота. Полностью ликвидировать возгорание на площади 120 кв. метров удалось в 19:35.

В вечернем происшествии никто не пострадал. По предварительной версии, причиной пожара стал перекал печи, которую использовали для подогрева воды.

ИА REGNUM ранее сообщало, 12 августа в поселке Рябинушка, входящем в состав города Набережные Челны, произошел пожар на территории шести домов.

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