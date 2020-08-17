Букаву, Конго, , 10:03 — REGNUM Самолет, на борту которого находились четыре человека, потерпел крушение вечером в четверг, 13 агуста, на востоке Демократической Республики Конго. Об этом 16 августа передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на сообщение губернатора провинции Южное Киву.

Самолет, принадлежащий компании Agefreco, направлялся в Букаву (провинция Южне Киву) из Калимы (провинция Маниема).

«Узнал о крушении самолета компании Agefreco с четырьмя пассажирами на борту. Следствие установит причину аварии. Я разделяю боль скорбящих семей и выражаю свои глубочайшие соболезнования», — заявил губернатор Южного Киву Тео Каси Нгвабидже.

Самолет вылетел с аэродрома Кинкунгва и был объявлен пропавшим без вести после того, как пилот связался с диспетчерской вышкой Кавуму в Букаву, за семь минут до предполагаемой посадки.

По словам пресс-секретаря администрации Южного Киву Дезире Кяквимы, обломки самолета не были обнаружены, и предполагаемая зона крушения представляет собой густой лес.

«Службы аэропорта, которые сообщили губернатору о катастрофе, сказали, что при попытках обнаружить обломки самолета нет никаких шансов найти выживших», — сказал Кяквима.