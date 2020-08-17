Санкт-Петербург, , 08:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля одной из служб такси, ставшего участником смертельного ДТП на Пулковском шоссе. Сам водитель не пострадал, а его пассажирка погибла на месте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ. Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Как установлено, около 04:35 мск 16 августа водитель такси, 1997 года рождения, на автомобиле KIA Rio двигался от Волхонского шоссе в сторону КАД с пассажиркой на борту. У дома 78 по Пулковскому шоссе, не справившись с управлением, таксист совершил наезд на бордюрный камень, после чего произошел наезд на силовое ограждение и мачту уличного освещения.

В результате ДТП пассажирка такси, молодая женщина 1990 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

При этом сам таксист не пострадал. Установлено, что в момент ДТП он был трезв.