Тамбов, , 23:10 — REGNUM Перевёрнутый автомобиль, внутри которого находились тела трёх человек, обнаружили в канале в Никифоровском районе Тамбовской области. Об этом сообщается 15 августа на сайте Следственного комитета (СК) по региону.

Трагедия произошла на проселочной дороге неподалеку от села Ярославка.

«В … канале обнаружен перевернутый и обгоревший автомобиль, внутри которого находились тела трех человек, двое из которых являлись сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Ведется следствие.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая в Тамбовской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля и мультивэна погибли три человека. ДТП произошло на 41-м км автодороги Тамбов — Пенза — Рассказово — Мучкапский в Ржаксинском районе.

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