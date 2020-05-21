Тамбов, , 19:35 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и мультивэна в Тамбовской области. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла около 11:00 мск на 41-м км автодороги Тамбов — Пенза — Рассказово — Мучкапский в Ржаксинском районе. Столкнулись легковой автомобиль Audi Q7 и мультивэн Volkswagen.

На месте происшествия погибли два человека, водитель и пассажир Audi Q7. Третий пострадавший, водитель минивэна, получил тяжёлые травмы и скончался по дороге в Уваровскую ЦРБ.

В настоящее время по факту аварии начата проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, приведшего к гибели троих человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке, которая была организована по факту ДТП в Саратове, в результате которого пострадали семь пассажиров.

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