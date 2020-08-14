Энгельс, Саратовская область, , 14:29 — REGNUM Следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего жителя города Энгельс по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия»).

Вечером 13 августа 13-летняя девочка прогуливалась с друзьями по набережной Энгельса. К компании подошел незнакомец и отозвал ребенка в сторону. Девочка подумала, что мужчина хочет ее о чем-то спросить и, не подозревая об опасности, остановилась. Друзья проследовали дальше. Злоумышленник дождался, когда компания отойдет подальше, схватил девочку за руку и повел в сторону от набережной. Друзья потеряли подругу из вида. По дороге мужчина завел девочку в одно из недостроенных зданий и, применяя насилие и угрожая убийством, совершил в отношении нее действия сексуального характера. Девочка смогла вырваться и выбежать на улицу, где и рассказала друзьям о случившемся. Компания обратилась в ближайший пункт полиции и сообщила участковому о произошедшем. Полицейскому удалось задержать подозреваемого.

В отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове приговором суда осужден 45-летний мужчина, обвиняемый в развратных действиях по отношению к детям.

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