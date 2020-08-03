Саратов, , 13:26 — REGNUM В Саратове приговором суда осужден 45-летний мужчина, обвиняемый в развратных действиях по отношению к детям. Об этом информирует пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В ходе следствия установлено, что 7 февраля 2019 года утром мужчина находился возле одного из домов по 1-му Топольчанскому проезду, когда заметил 15-летнюю девочку. Злоумышленник обогнал ребенка, когда она прошла мимо него, и совершил развратные действия. Об этом девочка рассказала матери, которая обратилась в полицию.

В этот же день, уже у другого дома в Саратове по улице Еремина, злоумышленник увидел идущую из школы домой 9-летнюю девочку. Несмотря на возраст ребенка, мужчина совершил иные действия сексуального характера без применения насилия, используя беспомощность девочки, которая не понимала характер и значение совершаемых действий.

Преступника удалось задержать по приметам. Обе пострадавшие узнали в нем нападавшего. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7-ми лет 15 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

ИА REGNUM ранее сообщало, следственные органы Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, заведомо не достигшим 14-летнего возраста»), а также двух эпизодов преступления по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

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