Казань, , 10:16 — REGNUM В поселке Рябинушка, входящем в состав города Набережные Челны, произошел пожар на территории шести домов. Прокуратура организовала проверку по факту массового возгорания.

Сообщение о пожаре поступило 12 августа в 18:54. Погибших нет, пострадал 16-летний подросток, который принимал участие в тушении пожара. Его с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали в Камский детский медцентр.

Прокуратура совместно со специалистами выяснят обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии во время возгорания в частном жилом доме в селе Нижнее Качеево Алькеевского района 6 августа сработал пожарный извещатель. Одинокая 83-летняя пенсионерка успела покинуть горящее строение, проснувшись от резкого сигнала датчика.

Читайте также: В Татарии противопожарный датчик спас от гибели пожилую женщину