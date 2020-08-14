Заиграевский район, Бурятия, , 07:54 — REGNUM В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии найден разложившийся труп мужчины. В полицию позвонили соседи, когда из квартиры начал распространяться гнилостный запах.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в помещении труп хозяина квартиры, который, как выяснилось, пролежал около 5−7 дней. Известно, что он жил один и злоупотреблял спиртным.

«Тело без признаков насильственной смерти. По словам жильцов, они не видели умершего где-то 5−7 дней. Труп сгнил полностью. Установить причину смерти не удалось из-за гнилостных изменений», — передаёт «Ариг Ус online» заявление следственного управления СКР по Бурятии.

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