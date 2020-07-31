Барнаул, , 16:58 — REGNUM В номере на туристической базе неподалеку от озера Ая в Алтайском крае обнаружены четыре трупа. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM, со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Администрация гостиницы стала беспокоиться о том, что постояльцы — четыре человека, в том числе и ребенок, долгое время не выходили из одного из номеров.

В итоге номер был вскрыт и в нем обнаружили четыре трупа.

Причины смерти людей пока неизвестны, проводится экспертиза.