Белокуриха, Алтайский край, , 07:42 — REGNUM Ночью 14 августа в городе-курорте Белокурихе произошло задымление в подвальном помещении в корпусе № 2 санатория «Россия». Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки в подвальном помещении. Горения не произошло.

На место происшествия направили подразделения шестого пожарно-спасательного отряда по повышенному рангу сложности. Прибыв на место, дежурный караул не обнаружил открытого горения в подвальном помещении, но при этом имелось задымление. Повышенному рангу был дан отбой.

Как сообщало ИА REGNUM, людей из здания эвакуировали силами администрации объекта и личного состава пожарных подразделений. Всего было эвакуировано 392 человека, в том числе 83 ребёнка. Никто не пострадал.

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