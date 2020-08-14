Белокуриха, Алтайский край, , 07:28 — REGNUM В курортном городе Белокуриха в Алтайском крае из санатория ночью было эвакуировано 392 человека из-за задымления в подвале одного из корпусов. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Информация о задымлении в одном из корпусов санатория «Россия» поступила в диспетчерскую пожарно-спасательной части ночью. Прибывшие на место пожарные подразделения обнаружили задымление в подвале корпуса №2 санатория, открытого горения обнаружено не было.

«Силами администрации объекта и личного состава пожарных подразделений проведена эвакуация людей из здания. Эвакуировано 392 человека, в том числе 83 ребенка. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки в подвале. Всего на место происшествия выезжали 18 сотрудников МЧС, было задействовано семь единиц спецтехники.