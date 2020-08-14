Пхеньян, , 07:14 — REGNUM В КНДР из-за сильных ливней под водой оказались порядка 39 тысяч гектаров посевных площадей, разрушены или повреждены не менее 16 тысяч домов и различных построек. Об этом 14 августа сообщает агентство ЦТАК.

Отмечается, что на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором также присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, был представлен подробный доклад об ущербе, нанесённом стране наводнениями, вызванными обильными августовскими ливнями.

Помимо ущерба, нанесённого посевам и жилым домам, в докладе также сообщалось о пострадавших в результате удара стихии около 630 общественных зданиях, десятках автомобильных и железнодорожных дорог и мостов.

Больше других регионов страны от наводнений пострадали провинции Канвондо, Хванхэ-Намдо и Хванхэ-Пукто. Отмечается, что с начала августа в ряде районов этих провинций выпало порядка 800 мм осадков, в то время, как обычная среднегодовая норма не превышает 960 мм.

В Хванхэ-Пукто ситуацию была осложнена тем, что произошедший из-за сильных дождей прорыв плотины привёл к дополнительным масштабным затоплениям.

Как сообщало ИА REGNUM, северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил с инспекцией пострадавший от наводнения район в провинции Хванхэ-Пукто на юго-западе страны. Причиной наводнения стал прорыв местной плотины, который произошёл 6 августа. В результате оказались частично разрушены почти 180 домов и подтоплены более 700 жилых строений.

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