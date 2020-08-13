Скадовск, 13 августа 2020, 16:01 — REGNUM Возле Скадовска Херсонской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили 13 августа в пресс-службе Национальной полиции области.
По предварительным данным, 45-летняя женщина, управляя легковым автомобилем, выехала на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком марки DAF.
В данный момент полиция выясняет обстоятельства трагедии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе Киев — Одесса столкнулись два пассажирских автобуса. Два человека погибли, десятеро пострадали.
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