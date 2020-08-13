Киев, , 09:02 — REGNUM На трассе Киев — Одесса столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщили 13 августа в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«На автодороге М-05 Киев — Одесса вблизи села Большие Трояны Благовещенского района произошло столкновение двух автобусов: Киев — Одесса и Кошице (Словакия) — Одесса», — сказано в сообщении.

В результате столкновения погибли два человека. Десять человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

«Для деблокирования пострадавших от ГСЧС привлекалось три человека личного состава и одна единица техники», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области на трассе Киев — Чоп столкнулись три автомобиля. Пострадали восемь человек, включая 14-летнего подростка.

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