Киев, 13 августа 2020, 09:02 — REGNUM На трассе Киев — Одесса столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщили 13 августа в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
В результате столкновения погибли два человека. Десять человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области на трассе Киев — Чоп столкнулись три автомобиля. Пострадали восемь человек, включая 14-летнего подростка.
Читайте также: На Украине в ДТП пострадали восемь человек