Томск, , 13:53 — REGNUM В Томской области главного лесничего Тегульдетского лесничества будут судить за превышение должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 августа в следственном управлении СКР по региону.

Рубка деревьев Hdimagelib.com

Расследование уголовного дела по обвинению главного лесничего Тегульдетского лесничества — филиала ОГКУ «Томское управление лесами» в совершении восьми преступлений (ч. 3 ст. 33 — ч. 1 ст. 286 УК РФ) завершено. Уголовные дела были возбуждены на основании материалов регионального УФСБ, УМВД и прокуратуры Тегульдетского района Томской области.

По версии следствия, с 2017-го по 2019 годы главный лесничий давал незаконные указания участковым лесничим Берегаевского, Средне-Чулымского, Черноярского и Четского участковых лесничеств Тегульдетского лесничества составлять акты лесопатологического обследования лесных участков. В акты и приложения к ним внесли недостоверные сведения о сильном поражении лесных насаждений вредителями и болезнями и необходимости проведения сплошной санитарной рубки на этих участках.

На основании этих актов департамент лесного хозяйства Томской области заключал с лесхозами договоры купли-продажи лесных насаждений для проведения санрубки. Лесхозы, в свою очередь, заключали договоры на выполнение работ по рубке леса и купли-продажи срубленной древесины с коммерческими организациями.

В результате под рубку незаконно выделялись пихты, кедры, ели, берёзы, осины, расположенные на участках земель лесного фонда, находящихся в собственности Российской Федерации. Ущерб составил около 3 млн рублей.

При этом, по данным следствия, удалось также предотвратить незаконную рубку здоровых лесных насаждений и избежать ущерба в общей сумме свыше 118 млн рублей.

Обвиняемый не признал своей вины. Он содержится под стражей. Наложен арест на обнаруженное имущество и денежные средства на его счетах в банке на общую сумму более 3,5 млн рублей.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы будут направлены в Тегульдетский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области разоблачили преступную группу с участием участкового лесничего, являющегося также депутатом сельского поселения.

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