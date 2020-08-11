Томск, , 17:01 — REGNUM В Томской области разоблачили преступную группу с участием участкового лесничего, являющегося также депутатом сельского поселения. Как сообщили ИА REGNUM 11 августа в региональном следственном управлении СКР, группа занималась незаконной рубкой кедровых лесных насаждений.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Фигурантами стали участковый лесничий Колпашевского участкового лесничества филиала ОГКУ «Томское управление лесами», а также индивидуальный предприниматель, занимающийся лесозаготовкой в посёлке Большая Саровка Колпашевского района. Расследование завершено.

По версии следствия, с ноября 2015 года до июня 2018 года с целью подтверждения законности рубки фигуранты незаконно оформили документы, необходимые для отвода и предоставления лесного участка в урочище Чалковском Колпашевского участкового лесничества гражданам, включенным в список нуждающихся в древесине. Это было сделано без ведома указанных граждан.

Участковый лесничий лично осуществил отвод и таксацию лесного участка, расположенного вблизи посёлка Большая Саровка. При этом он знал, что здесь растут кедры, и лесосека не является березовой, как указано в лесоустроительных (таксационных) документах. Однако, выявив существенные расхождения с данными лесоустройства, он не закрыл этот лесной участок для рубки. Также не был составлен акт об обнаруженных ошибках в материалах лесоустройства. В составленные им документы по отводу и таксации лесосек были внесены ложные сведения о качественных характеристиках лесных насаждений и объеме древесины. Количество кедров существенно занизили, что позволяло осуществлять рубку древесины на указанном лесном участке.

Кроме того, участковый лесничий незаконного оформил договоры купли-продажи лесных насаждений и другие документы с гражданами, которые не обращались в лесничество за выделением леса. Совместно с индивидуальным предпринимателем они подделали в указанных документах подписи от граждан.

Затем предприниматель при помощи спецтехники и работников незаконно вырубил кедровые лесные насаждения. Лесному фонду Российской Федерации был причинён ущерб в особо крупном размере — более 11 млн рублей.

В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых на сумму порядка 10 млн рублей. Материалы дела направлены в Колпашевский городской суд Томской области для рассмотрения по существу. Как сообщало ИА REGNUM, жительница Свердловской области получила 3 года 6 месяцев колонии общего режима за незаконную рубку деревьев.

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