Волгоград, , 11:04 — REGNUM Сотрудников и посетителей городских и районных судов эвакуируют в Волгоградской области. В учреждения поступили анонимные сообщения о минировании, сообщили 13 августа в объединённой пресс-службе судов.

Неизвестные заявили о заложенном взрывном устройстве в одном из судов. Сообщение проверяют сотрудники правоохранительных органов. В целях безопасности из зданий эвакуируют всех посетителей и сотрудников.

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