Москва, , 09:53 — REGNUM В Москве госпитализировали мальчика, раненного из пневматического пистолета. Об этом 13 августа сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошёл в Коломенском районе Подмосковья, где ребёнок вместе с отцом был на рыбалке. Там же находился ещё один мужчина с десятилетним сыном. Когда дети находились без присмотра родителей, старший выстрелил в грудь младшего из травматического пистолета.

В Москве мальчика отвезли в травмпункт, где рентген показал, что пуля застряла в груди. Врачам предстоит её извлечь.