Алькеевский район, , 12:03 — REGNUM В Татарии во время возгорания в частном жилом доме в селе Нижнее Качеево Алькеевского района сработал пожарный извещатель. Одинокая 83-летняя пенсионерка успела покинуть горящее строение, проснувшись от резкого сигнала датчика. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по РТ.

Пожар произошел в вечернее время 6 августа на улице Центральной. К месту пожара в 20:23 прибыли спасатели. Односельчане подручными средствами пытались погасить пламя, которое полыхало по всей площади дома. Пожарным сообщили, что в жилище никого нет, с просьбой о помощи никто не обращался. Угрозы распространения огня на соседние постройки не было. В 20:40 пожар на площади 72 кв. метра локализовали. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

По программе главы РТ для одиноко проживающих престарелых граждан, женщине в доме установили в 2018 году автономный пожарный извещатель. Вовремя сработавший датчик спас жизнь одинокой пенсионерке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 4 мая в Набережных Челнах при пожаре в частном доме в поселке Орловка погибла 56-летняя женщина. Сын пострадавшей выбрался из горящего особняка сам по газовой трубе из окна второго этажа. 34-летнюю дочь погибшей спасли прибывшие пожарные с помощью трёхколенной лестницы.

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