Новосибирск, , 06:40 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 13 августа, на электронную почту некоторых организаций поступили сообщения о минировании зданий учреждений здравоохранения, судебной системы и налоговой службы. Об этом сообщил аппарат антитеррористической комиссии региона.

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливаются отправители сообщений. В настоящее время в проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено», — уточнили в правительстве региона.

Новосибирцев просят сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

Отмечается, что ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.