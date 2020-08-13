Тернейский район, Приморский край, , 05:40 — REGNUM В Приморье дорожники устраняют последствия циклона на двух участках — 13 августа автопроезд отсутствовал в Пожарском и Тернейском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Приморье ураган обесточил жилые дома и снёс кровли — введён режим ЧС

Нет проезда на 8-м км дороги Ясеневое-Олон в Пожарском районе, её. размыло к вечеру 12 августа, не доезжая один км до Красного Яра. Перелив воды идёт через дорогу шириной четыре метра и глубиной до метра.

«Как спадёт вода, займёмся восстановлением», — сказали специалисты.

Такая же ситуация с размывом земельного плотна наблюдается на дороге Ключи-Джигит в Тернейском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Сибирцево Черниговского района Приморья введён режим ЧС межмуниципального характера — 12 августа шквальный ветер, ливни и град принесли населённому пункту множество разрушений. На место происшествия прибыл губернаторОлег Кожемяко.