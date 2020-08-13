п. Сибирцево, , 04:52 — REGNUM В посёлке Сибирцево Черниговского района Приморья введён режим ЧС межмуниципального характера — 12 августа шквальный ветер, ливни и град принесли населённому пункту множество разрушений. На место происшествия прибыл губернатор Олег Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Утром 13 августа в Сибирцево были отключены от электроснабжения почти 500 домов, где проживают 794 человека. Оперативные службы ликвидируют последствия.

На железнодорожной станции сошли с рельсов два и перевернулись три козловых крана. В результате падения техники, шесть человек травмированы — получили порезы и ушибы.

Ураганным ветром сорвало около 40% кровли поликлиники № 1, около 10−15% кровли пожарного депо, а также частично крыши на нескольких школах, на более чем 40 жилых домов. Повалены деревья, рекламные конструкции.

14−15 августа в Приморье вновь ожидаются сильные дожди и ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии на территории Еравнинского района ввели режим ЧС из-за подтопления участка региональной трассы. Из-за сильных дождей вышла из берегов река Шара-Горхон.