Кронштадт, Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM В Кронштадте дым на предприятии напугал петербуржцев: некоторые решили, что на подводной лодке, которая стоит на ремонте, начался пожар.

Об этом некий источник даже успел сообщить на петербургский телеканал, который повторил это в своем официальном Telegram-канале.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу тут же проверили тревожную информацию, но поспешили успокоить горожан.

«В Кронштадте ложный вызов», — сообщили в ведомстве корреспонденту ИА REGNUM.

В результате проверки спасатели установили, что за пожар на подлодке дым от наружных газосварочных работ.

Напомним, что сегодня — 20 лет со дня гибели атомной подлодки «Курск» в Баренцевом море.