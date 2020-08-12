Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM В Петербурге представители полиции и Следственного комитета сообщили подробности инцидента, в ходе которого полицейский застрелил преступника, оказавшему ему активное сопротивление при задержании. Уже установлено, что сотрудник МВД применил оружие законно, а преступник оказался бывшим участником бандитских формирований на Северном Кавказе.

Полицейские УМВД России по Фрунзенскому району Петербурга остановили для проверки автомобиль ВАЗ 2109 около пяти часов утра в среду, 12 августа, на Боровой улице у дома 66. Водителя попросили предъявить документы на транспортное средство, а также удостоверяющие его личность.

На законных основаниях осмотрев автомобиль, в его моторном отсеке полицейские увидели полиэтиленовый пакет с неизвестным содержимым. Заметив это, водитель нанес удар одному из полицейских и бросился бежать. Его быстро догнали.

«При задержании злоумышленник оказал сотрудникам полиции активное сопротивление, в ходе которого попытался завладеть табельным оружием одного из полицейских. В соответствии с положениями Закона «О полиции», было применено табельное оружие. Нападавший получил ранения, ему незамедлительно была оказана первая помощь, но спасти ему жизнь не удалось», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В автомобиле злоумышленника был обнаружен обрез охотничьего ружья, обрез винтовки Мосина, патроны различных калибров и бутылка с неизвестной жидкостью. Оружие, боеприпасы и жидкость направлены на исследование. Мотивы нападавшего устанавливаются.

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, напавшим на полицейских человеком оказался Терман Алимагомедов, 1992 года рождения, уроженец Республики Дагестан. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нём, а также за незаконный оборот оружия.

Органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу подтвердили, что в процессе борьбы с нападавшим сотрудник полиции сделал три выстрела из табельного оружия, раненому была незамедлительно оказана первая помощь, но ранения оказались смертельными.

«В настоящее время установлено, что применение табельного оружия сотрудником полиции было правомерным и связано с отражением, совершенного на него нападения», — заявили в органах СКР.

Идет выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

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