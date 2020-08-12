Чебоксары, , 10:27 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор в отношении шести участников организованной преступной группы, которых обвинили в производстве и сбыте синтетических наркотиков. Фигуранты уголовных дел — жители Чувашии и Марий Эл, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Перед судом предстали шесть человек в возрасте от 21 до 33 лет. По данным УФСБ по Чувашии, с мая по июль 2019 года они установили в арендованной квартире специальное оборудование и занимались производством синтетических наркотических средств. Правоохранители установили, что наркотики они сбывали через тайники-закладки в Чебоксарах и Йошкар-Оле. Изъято более 370 граммов наркотиков.

«Изъято также оборудование для изготовления наркотиков: пробирки, колбы, магнитная мешалка, костюм химзащиты, противогаз, электронные весы и упаковочный материал», — говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ УК РФ («Покушение на производство и сбыт наркотиков в составе организованной группы с использованием интернета»).

Фигуранты уголовных дел получили от семи до девяти лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор трём наркодилерам, в том числе 25-летней уроженке Сыктывкара. У двоих из них изъято 1,1 кг наркотиков, им инкриминировали 30 эпизодов преступной деятельности. Третьему фигуранту предъявлено обвинение в совершении 11 эпизодов преступлений.

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