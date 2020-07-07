Чебоксары, , 15:24 — REGNUM В Новочебоксарске вынесен приговор трём наркодилерам, в том числе 25-летней уроженке Сыктывкара. У двоих из них изъято 1,1 кг наркотиков, им инкриминировали 30 эпизодов преступной деятельности. Третьему фигуранту предъявлено обвинение в совершении 11 эпизодов покушений на сбыт наркотиков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

По данным правоохранителей, наркотики распространялись на территории Чебоксар и Новочебоксарска. В поле зрения силовиков попали 25-летний новочебоксарец и его ровесница из Сыктывкара: по данным следствия, в первой половине 2019 года они хранили и сбывали наркотические средства.

В надзорном ведомстве отмечают, что по месту жительства подсудимых изъято свыше 1,1 кг наркотического средства. Их обвинили в 30 эпизодах покушений на сбыт запрещённого товара.

В ходе разбирательств правоохранители установили причастность к сбыту наркотиков 23-летнего чебоксарца, которому инкриминировали 11 эпизодов покушений на сбыт наркотических средств.

Приговором Новочебоксарского городского суда злоумышленники признаны виновными, им назначено от шести до восьми лет реального лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах вынесен приговор 17-летнему парню, которого обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков. При досмотре у него было изъято 8 грамм. Ему назначено пять лет лишения свободы условно.

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