Бирнин-Кебби, , 10:18 — REGNUM Мужчина и три его жены были арестованы на северо-западе Нигерии по подозрению в длительных пытках 12-летнего ребенка. Об этом передает ВВС Africa.

По информации репортеров телерадиокомпании, ребенок являлся сыном задержанного мужчины.

Мальчика нашли в воскресенье, 9 августа, после «наводки» правозащитников. Он содержался среди коз и кур в самодельном строении, где он был привязан к деревянному столбу.

В полиции рассказали, что мальчик был едва способен стоять на ногах и выглядел истощенным. После обнаружения ребенок был немедленно доставлен в реанимационное отделение больницы в городе Бирнин-Кебби.

По словам главы штата Кебби, семья мальчика, включая 17 его братьев и сестер, жила в комфортабельном доме. Представитель комиссии по правам человека Хамза Аттахиру возглавляла спасательную команду.

В настоящее время проводятся следственные действия. Обвинения родителям будут предъявлены позже на этой неделе.