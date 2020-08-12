Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Офицер полиции Санкт-Петербурга застрелил напавшего на него мужчину, который попытался отобрать у полицейского табельное оружие. Погибший 28-летний выходец из Дагестана, как выяснилось, ранее был осужден за незаконный оборот оружия и участие в незаконном вооруженном формировании.

Как сообщает издание «Фонтанка», трагический инцидент произошел рано утром 12 августа вблизи центра Петербурга. Наряд патрульно-постовой службы полиции на Боровой улице во Фрунзенском районе остановил автомобиль ВАЗ-2109. При осмотре машины полицейские нашли под капотом некий сверток.

«В этот момент водитель ударил крышкой капота 44-летнего замкомвзвода майора полиции по голове и побежал во дворы. Там его у дома 58 догнал 27-летний младший лейтенант. Мужчина накинулся на него и попытался отнять табельный пистолет. Лейтенант выстрелил трижды в беглеца», — сообщает источник.

Раненый злоумышленник скончался на месте происшествия. В свертке, из-за которого всё началось, оказались обрезы охотничьего ружья и винтовки Мосина.

Следственный комитет начал проверку законности применения полицейским табельного оружия.