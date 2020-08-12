Горно-Алтайск, , 06:59 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела по факту убийства 69-летнего жителя Горно-Алтайска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняется младший брат потерпевшего.

По данным следствия, в ночь со 2 на 3 июня 2020 года братья вместе распивали спиртные напитки. Однако вскоре между ними произошёл конфликт, в ходе которого 59-летний мужчина ударил ножом старшего брата. От полученных повреждений последний скончался на месте.

«После произошедшего обвиняемый, проснувшись утром, продолжил распивать спиртные напитки и только на следующий день осознал, что его брат скончался от полученного ранения, о чем сообщил в правоохранительные органы», — отметили в СКР.

Обвиняемый уже дал признательные показания и раскаялся в произошедшем. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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