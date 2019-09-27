Улаганский район, , 12:12 — REGNUM Правоохранители в Республике Алтай задержали жителя Улаганского района по подозрению в убийстве отца и родного брата. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Трагедия произошла ночью 25 сентября. Следователями установлено, что в доме находились престарелый мужчина и двое детей 36 и 34 лет, вернувшиеся со дня рождения родственника.

«Между братьями возник конфликт из-за поведения младшего из них, который перерос в драку. Когда отец вмешался в ссору сыновей, 36-летний обвиняемый схватил со стола нож и сначала нанёс удар в область груди отцу, а затем и брату», — сообщили в СКР.

В результате пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте. Младшему сыну удалось добраться до соседей, чтобы вызвать врачей.

Читайте также: Житель Краснодара убил отца и замуровал тело в стене