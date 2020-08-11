Брянск, , 16:13 — REGNUM Один человек погиб при обрушении балкона многоэтажного жилого дома в городе Трубчевск Брянской области. Ещё один мужчина получил лёгкие травмы.

Ограждение балкона провалилось на третьем этаже. По словам соседей, в квартире часто устраивали застолья. В тот день двое выпивших мужчин вышли на балкон, там поссорились, перила не выдержали их потасовку и обвалились. Один пострадавший смог самостоятельно покинуть место происшествия, второй скончался в больнице.

Дом осмотрели специалисты управляющей компании, обслуживающей многоэтажку. Ведётся проверка, сообщает издание «Брянские известия».