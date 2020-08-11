Киев, , 15:44 — REGNUM В Святошинском районе Киева полиция задержала подозреваемого в наркоторговле. Об этом сообщили 11 августа в пресс-службе прокуратуры города.

«При осмотре автомобиля «Инфинити», которым управлял задержанный, и по месту его жительства правоохранители изъяли около одного килограмма наркотического средства кокаин, 400 таблеток экстази, 0,3 кг псилоцибиновых грибов, 0,5 кг марихуаны и гашиша», — сказано в сообщении.

В ходе обыска у задержанного изъяли оборудование для фасовки и упаковки наркотиков, а также «бухгалтерию» с данными о количестве проданных наркотиков, рассказали в полиции.

Суммарная стоимость изъятых наркотиков на чёрном рынке может составлять 5 млн гривен или более $181 тыс., отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше у трёх подозреваемых изъяли 2 кг амфетамина. Один из задержанных оказался гражданином Украины.

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