Киев, 11 августа 2020, 15:44 — REGNUM В Святошинском районе Киева полиция задержала подозреваемого в наркоторговле. Об этом сообщили 11 августа в пресс-службе прокуратуры города.
В ходе обыска у задержанного изъяли оборудование для фасовки и упаковки наркотиков, а также «бухгалтерию» с данными о количестве проданных наркотиков, рассказали в полиции.
Суммарная стоимость изъятых наркотиков на чёрном рынке может составлять 5 млн гривен или более $181 тыс., отметили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше у трёх подозреваемых изъяли 2 кг амфетамина. Один из задержанных оказался гражданином Украины.
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