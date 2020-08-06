Варшава, , 08:32 — REGNUM Сотрудники Силезского отделения Пограничной службы Польши задержали трёх человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Один из задержанных оказался гражданином Украины, сообщило 5 августа «Польское радио».

Журналисты отмечают, что в ходе обысков у мужчин нашли 2 кг амфетамина и несколько граммов других видов наркотиков. Стоимость обнаруженного амфетамина на чёрном рынке превышает €19 тыс.

Один из задержанных арестован, второму предъявлены обвинения в хранении наркотиков. К гражданину Украины применён залог в размере €1,14 тыс. и надзор полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше задержали шестерых граждан Украины, которые могут иметь отношение к работе крупной подпольной фабрике по производству сигарет.

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