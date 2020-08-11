Чебоксары, , 14:50 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту смерти 50-летнего мужчины, труп которого был обнаружен в лесу. Следствие считает, что его застрелили, подозреваемый установлен, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Следствие полагает, что преступление было совершено в ночь с 7 на 8 августа в одном из домов в Шумерле, в тот момент подозреваемый был пьян. По версии правоохранителей, 65-летний горожанин поссорился с 50-летнимй знакомым, который находился у него дома, и выстрелил ему в ногу из ружья. От полученного ранения гость скончался.

«Злоумышленник завернул труп в ковер и вывез в лес недалеко от своего дома, где он был случайно обнаружен местной жительницей», — говорят в следственном управлении.

В отношении 65-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»). Подозреваемый задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чувашии вынесен приговор по делу об убийстве на подстанции скорой помощи, где застрелили водителя. Перед судом предстал 40-летний житель одного из посёлков Алатырского района, который получил девять лет лишения свободы. В ходе следствия он пояснил, что хотел убить другого человека.

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