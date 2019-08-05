Чебоксары, , 12:14 — REGNUM

В Алатырском районе Чувашии вынесен приговор по делу об убийстве на подстанции скорой медицинской помощи, где был застрелен водитель скорой. 40-летний житель одного из посёлков Алатырского района, которого обвинили в убийстве, сообщил, что хотел убить другого человека. Суд назначил ему девять лет лишения свободы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

57-летний водитель автомобиля скорой медицинской помощи был убит вечером 4 января 2019 года в одном из посёлков Алатырского района. Злоумышленник выстрелил в него из охотничьего ружья — выстрел оказался смертельным. По данным следствия, в ходе разбирательств мужчина пояснил, что хотел убить не водителя, а фельдшера: увидев в темноте силуэт мужчины, он принял его за фельдшера. Со слов мужчины, причиной стали неприязненные отношения из-за конфликта фельдшера с младшим братом осуждённого.

Фигурант уголовного дела признан виновным Алатырским районным судом виновным в убийстве, ему назначено девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в чувашском Новочебоксарске продолжается расследование уголовного дела в связи с нападением на санитара скорой помощи в Новочебоксарске. Это произошло 26 мая 2019 года во дворе одного из домов, куда врачи прибыли по вызову. Следствие полагает, что один из злоумышленников «из хулиганских побуждений подошёл к вышедшему из автомобиля скорой помощи санитару и нанёс ему множество ударов кулаками». Фигурант уголовного дела пояснил, что «был очень сильно выпивший», а санитар «не пускал нас в машину из-за того, что мы были выпившие».

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