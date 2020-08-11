Пенза, , 13:57 — REGNUM Жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве женщины, представившейся по телефону ясновидящей. Лжегадалка под предлогом различных обрядов получила 1,7 млн рублей, которые потерпевшая перечисляла в течение недели. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Со слов потерпевшей, гадалка сама позвонила ей по телефону с предложением своих услуг. Злоумышленница требовала под предлогом обрядов перевести разные суммы денег. Вначале за свои услуги ясновидящая потребовала 37 тыс. рублей, затем цена выросла до 200 тысяч. Потерпевшая отказалась переводить средства, но в ее адрес начали поступать угрозы. Так, гадалка угрожала, что если женщина не переведет требуемые суммы, то умрет в течение 40 дней.

Правоохранители возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность лжегадалки. Ей оказалась 42-летняя жительница Ростова-на-Дону. На допросе злоумышленница пояснила, что на преступление ее подтолкнуло тяжелое материальное положение семьи, так как она одна воспитывает шестерых несовершеннолетних детей.

Подозреваемая полностью возместила материальный ущерб жительнице Пензы. Сейчас ростовчанка находится под подпиской о невыезде. Женщине грозит до 10-ти лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее ИА REGNUM сообщало, житель поселка Колышлей Пензенской области перевел телефонному мошеннику за семь часов 1,1 млн рублей.

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