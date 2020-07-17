Пенза, , 09:22 — REGNUM Житель поселка Колышлей Пензенской области перевел телефонному мошеннику за семь часов 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 43-летний мужчина. С его слов, на телефон позвонил неизвестный и назвался сотрудником банка. Мошенник пояснил, что с карты мужчины снимаются кем-то посторонним денежные средства. Для предотвращения кражи нужно обналичить все деньги через банкомат и перечислить их на специальный счет. Пострадавший поверил лжесотруднику банка. Мужчина отправился к ближайшему банкомату, снял 1 млн 100 тыс. рублей и на протяжении семи часов послушно переводил на счета 16-ти номеров мобильной связи всю сумму.

Заявитель сообщил полицейским, что слышал о подобных случаях обмана и знал, что настоящие сотрудники банка не станут звонить и сообщать о подозрительных операциях. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

ИА REGNUM напоминает, пензенская организация лишилась более двух миллионов рублей при покупке сельскохозяйственной техники через интернет. Переведя указанную сумму, организация технику так и не получила.

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