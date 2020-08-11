Приозерск, Ленинградская область, , 12:38 — REGNUM В Приозерском районе Ленинградской области грибник случайно нашел в лесу полуистлевшее тело человека со связанными руками и ногами. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», устанавливается личность погибшего мужчины.

Как рассказали в СУ СКР по Ленобласти, труп был обнаружен вечером 10 августа в акватории реки Вьюн между деревней Денисово и поселком Запорожье. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа от СКР и сотрудники полиции.

Ведутся мероприятия по раскрытию преступления, устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к убийству.

По данным издания 47news, тело было накрыто фиолетовой курткой, голова находилась в воде, руки были связаны скотчем. Останки направлены в морг.